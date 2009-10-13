Официальный курс НБУ на 14 октября

Доллар - 8,62 грн, евро - 11,90 грн..

Официальный курс НБУ на 14 октября: 100 USD – 800.6200 грн.; 100 EUR – 1190.0416 грн.; 10 RUR – 2.7136 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 октября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 800.6200 (на 13 октября – 801.0000) 100 EUR – 1190.0416 (на 13 октября – 1182.6765) 10 RUR – 2.7136 (на 13 октября – 2.7066)

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