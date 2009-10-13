Официальный курс НБУ на 14 октября
18:30, 13 октября 2009Финансы
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Доллар - 8,62 грн, евро - 11,90 грн..
Официальный курс НБУ на 14 октября: 100 USD – 800.6200 грн.; 100 EUR – 1190.0416 грн.; 10 RUR – 2.7136 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 октября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 800.6200 (на 13 октября – 801.0000)
100 EUR – 1190.0416 (на 13 октября – 1182.6765)
10 RUR – 2.7136 (на 13 октября – 2.7066)
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