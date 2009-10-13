Рост промпроизводства возобновится не ранее 2-го квартала 2010 г.

Стабильный рост промышленного производства вряд ли возобновится раньше второго квартала 2010 года. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы (ИГ) "Сократ".

Как отмечается в отчете, на данный момент состояние украинской экономики можно расценивать "как тяжелое, но стабильное". По мнению авторов отчета, падение реального сектора достигло дна и дальнейшее снижение маловероятно. Вместе с тем, отмечается в отчете, на сегодня в украинской экономике нет факторов, способствующих росту в экспортно-ориентированных секторах металлургии, химпрома и машиностроения в ближайшем будущем. В этой связи аналитики ИГ "Сократ" подтверждают свой прогноз падения промпроизводства в 2009 г. на уровне 18,5% и падения ВВП на уровне 14,5%. В то же время в 2010 г. они ожидают рост промпроизводства на уровне 5,2% и ВВП на уровне 4,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во II квартале -17,8%.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%, в 2011 году - на уровне 5,4%, в 2012 году - 7,2%, в 2013-м - 6,5%.