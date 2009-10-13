Эксперты: Политика Обамы ведет к ослаблению доллара

Попытки президента США Барака Обамы встать во главе восстановления мировой экономики, направляя в нее большие объемы ликвидности, подрывают устойчивость американской валюты, что влечет за собой резкий рост стоимости сырьевых товаров, так как инвесторы пытаются найти более надежные активы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на мнения экспертов.

По мере того, как страхи дальнейшего углубления рецессии отступают, давление на доллар возрастает. Беспрецедентный дефицит бюджета, почти нулевые процентные ставки и низкие темпы роста экономики способствуют ослаблению американской валюты.

За первые девять месяцев, которые Тимоти Гайтнер является министром финансов США, курс доллара по отношению к валютам шести стран-основных торговых партнеров США снизился на 10%. Это является самым резким снижением с 1985 года, когда Джеймс Бейкер, занимавший в то время пост министра финансов в администрации Рейгана, убедил мировых лидеров поддержать немецкую марку и японскую иену, проведя девальвацию доллара. "Доллар был дорогим потому, что США были тихой гаванью среди шторма. Теперь, когда шторм закончился, кому нужен доллар? - заявил лауреат Нобелевской премии 2006 года в области экономики, преподаватель Колумбийского Университета в Нью-Йорке, Эдмунд Фелпс. - Людям надоело получать низкий доход от надежных инвестиций". Инвесторы начинают отдавать предпочтение фондовым рынкам развивающихся стран, их валютам, а также сырьевым товарам.

Золото выросло в цене на 19% с начала года, достигнув рекордной отметки в 1062,7 доллара за унцию на торгах 8 октября. Медь подорожала на 103% за три квартала, что является максимальны показателем за 21 год. Нефть увеличилась в стоимости на 64% за 8 месяцев, что является самым большим показателем с 1999 года. Цены на алюминий выросли на 24% за два квартала, продемонстрировав рекордный рост более чем за десятилетний период. "Самым важным в данной ситуации является тот факт, что инвесторы в Азии, где я нахожусь, не доверяют властям США, несмотря на все их благородные заверения в существовании надежной стратегии по ослаблению финансовых и валютных стимулов", - заявил глава Morgan Stanley Asia Стивен Роч. "Мы намерены приложить все усилия, чтобы сохранить доверие инвесторов"к американской экономике, заявил Гайтнер 3 октября в Стамбуле. Глава Национального экономического совета Лоуренс Саммерс солидарен с министром финансов. "Он четко дал понять, что мы заинтересованы в сильном долларе, стабильность которого основана на хороших макроэкономических показателях", - заявил Саммерс. Эти заявления могут так и остаться заявлениями, если правительство не поддержит курс доллара или если не появится четких признаков того, что налоговые и валютные стимулы скоро закончатся, отмечает Bloomberg. США не оказывали поддержку своей валюте путем интервенций с 1995 года. Федеральная резервная система выходила на валютные рынки, чтобы ослабить доллар по отношению к иене в 1998 году, и чтобы поддержать евро - в 2000 году. "Валюты, не обеспеченные нефтью или металлами, выпускаемые слишком либеральными центробанками, увлекающимися эмиссией, всегда будут вынуждены платить за это, - заявил один из управляющих директоров Knight Equity Markets Питер Кени. - Американский доллар - классический тому пример".