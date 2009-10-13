Официальный курс НБУ на 14 октября:

Официальный курс НБУ на 14 октября: 100 USD США – 800.6200 (на 13 октября – 801.0000) 100 EUR – 1190.0416 (на 13 октября – 1182.6765) 10 RUR – 2.7136 (на 13 октября – 2.7066)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 14 октября 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото– 85226.00 (на 13 октября – 84265.20) 961 XAG 10 Серебро – 1440.32 (на 13 октября – 1432.99) 962 XPT 10 Платина – 108644.13 (на 13 октября – 106773.30) 964 XPD 10 Палладий – 26820.77 (на 13 октября – 25712.10)

Официальный курс НБУ на 14 октября: 100 USD США – 800.6200 (на 13 октября – 801.0000) 100 EUR – 1190.0416 (на 13 октября – 1182.6765) 10 RUR – 2.7136 (на 13 октября – 2.7066) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 14 октября 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото– 85226.00 (на 13 октября – 84265.20) 961 XAG 10 Серебро – 1440.32 (на 13 октября – 1432.99) 962 XPT 10 Платина – 108644.13 (на 13 октября – 106773.30) 964 XPD 10 Палладий – 26820.77 (на 13 октября – 25712.10)

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