Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне 0,1%
08:00, 14 октября 2009Финансы
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По займам overnight
Правление Банка Японии единогласно решило сохранить целевую процентную ставку по займам overnight без изменений - на уровне 0,1%, сообщает k2kapital..
Напомним, последний раз Банк Японии снизил учетную ставку в прошлом декабре - с 0,3% до 0,1% годовых. В октябре 2008 года она была понижена с 0,5% до 0,3%, а до этого не менялась с февраля 2007 года.
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