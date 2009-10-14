Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне 0,1%

Правление Банка Японии единогласно решило сохранить целевую процентную ставку по займам overnight без изменений - на уровне 0,1%, сообщает k2kapital..

Напомним, последний раз Банк Японии снизил учетную ставку в прошлом декабре - с 0,3% до 0,1% годовых. В октябре 2008 года она была понижена с 0,5% до 0,3%, а до этого не менялась с февраля 2007 года.