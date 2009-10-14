Курс японской иены по отношению к евро демонстрирует положительную динамику впервые за последние 5 дней вследствие падения японского фондового рынка и снижения индекса цен производителей, сообщает k2kapital..

Иена растет по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам после того, как доклад Банка Японии стимулировал спекуляции относительно возможного углубления дефляции во второй по величине в мире экономике на фоне сокращения расходов со стороны потребителей и домохозяйств.

Не слишком благополучно ситуация складывается для американского доллара, курс которого ослабевает по отношению к 12 валютам. Такая динамика обусловлена ожиданием публикации данный по объему розничных продаж, который в минувшем месяце мог снизится на 2,1% после того, как в августе он вырос на 2,7%.

Доллар торгуется на уровне $1,4876 за евро против $1,4854 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 89,21 иены/$ против 89,71 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 132,76 евро против 133,26 иены/евро в предыдущую торговую сессию.