Цена золота установила новый исторический максимум

По итогам торгов 13 октября т.г. цена золота на мировых рынках рекордно росла. Цена золота на Лондонском рынке драгоценных металлов составила 1064,50 долл. за тройскую унцию, установив новый исторический максимум.

Рост цен на золото радует инвесторов, которые вложили деньги в этот драгоценный металл, но не радует аналитиков. Продолжающийся рост цен на золото - отражение динамики девальвации доллара США, что явно не способствует выходу мировой экономики из кризиса.