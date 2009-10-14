Кабмин и МВФ проверят выполнение Меморандума о сотрудничестве

Правительство и Международный валютный фонд с сегодняшнего дня начинают вплотную заниматься анализом выполнения условий Меморандума о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я буду уже с сегодняшнего дня проводить все необходимые консультации с миссией. И, кроме того, такие консультации будут вести профильные министерства, которые организовывают сотрудничество между правительством и МВФ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Первые два дня миссия будет работать на уровне экспертов, а руководитель миссии Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует прибыть в Украину сегодня, 14 октября. Миссия МВФ будет находиться в Киеве с 12 по 24 октября т.г.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.