Обесценивание доллара не приведет к кризису валюты США

Нынешнее обесценивание доллара США не приведет к общему кризису американской валюты по трем причинам: решимость центробанков ведущих индустриальных стран поддерживать доллар, нежелание многочисленных стран проводить реструктуризацию своих валютных запасов в ущерб доллару и отсутствие инфляции в мировой экономике. С такой оценкой выступил сегодня крупнейший частный банк США Bank of America Corp.

"Мы не видим причин для долларового кризиса в связи с инфляцией или неожиданного краха мирового спроса на доллары", - отмечается в распространенном сегодня в лондонском Сити докладе банка. При этом, по мнению аналитиков Bank of America, на мировом финансовом рынке существует стремление центробанков поддерживать обменный курс доллара, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Между тем, сегодня утром курс доллара упал на мировых финансовых рынках относительно евро до самого низкого уровня за последние 14 месяцев.