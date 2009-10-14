Цена золота достигла исторического максимума

Цена на золото в среду достигла своего исторического максимума и составила 1070,80 доллара за тройскую унцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Повышение стоимости золота на британском рынке ценных металлов London Bullion Market до рекордной отметки произошло на фоне роста валютного курса евро к доллару: впервые с августа 2008 года за один евро давали 1,49 доллара.

В последнее время цена на драгоценный металл стремительно росла на спекуляциях вокруг ослабления роли доллара, происходящего на фоне монетарной политики американских властей, облегчающей кредитование бизнеса путем удержания низкой процентной ставки, а также неуклонного увеличения национального долга США.