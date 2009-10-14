Бельгийцы сэкономили рекордную сумму в 178 млрд евро

Жители Бельгии отложили на свои сберегательные счета за три летних месяца 10 миллиардов евро, увеличив общую сумму сбережений до рекордной цифры в 178,104 миллиардов евро, пишет в среду газета La Libre Belgique со ссылкой на данные Национального банка Бельгии, сообщает РИА Новости. .

Предыдущий абсолютный рекорд по общей сумме средств, отложенных бельгийцами на их сберегательные счета, был зафиксирован в конце мая этого года, он составил тогда 168, 812 миллиардов евро.

С началом мирового финансового и экономического кризиса осенью 2008 года бельгийцы стали все больше откладывать на "черный день". Так, только с ноября по декабрь 2008 года их средства на сберегательных счетах выросли более чем на 30 миллиардов евро. С тех пор, каждые три месяца эта сумма растет на очередные 10 миллиардов.

Экономист бельгийского отделения банка ING Оскар Берналь (Oscar Bernal) поясняет, что "когда начинается экономический кризис, безработица начинает расти не сразу, а с некоторым опозданием". Таким образом, работники из опасений потерять работу в будущем и оказаться без средств к существованию начинают больше экономить.

По прогнозам бельгийских экспертов, несмотря на некоторые признаки улучшения экономической ситуации в стране, рост безработицы продолжится и сохранится и в следующем году.

Более того, как объясняет Берналь, бельгийцы хотят хранить часть своих средств в форме безопасных активов, а поскольку сохранность сберегательных счетов гарантирована государством, это не рисковое вложение, что вполне устраивает людей в условиях экономического кризиса.