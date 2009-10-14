Будет создан единый офис по работе с крупными налогоплательщиками

В Украине планируется создание единого офиса по работе с крупными налогоплательщиками вместо девяти профильных инспекций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЧЕКАШКИН журналистам в среду.

«Планируется создание единого офиса по работе с крупными налогоплательщиками в центральном аппарате, и этот офис будет обслуживать всех крупных налогоплательщиков», - сказал С.ЧЕКАШКИН и добавил, что критерии крупных налогоплательщиков будут еще разработаны.

По его словам, эта норма будет предусмотрена в национальном плане по улучшению администрирования налогов, который находится на стадии согласования. По его словам, в документе будет предусмотрен ряд рекомендаций МВФ, в том числе, по созданию единого офиса крупных налогоплательщиков.

Зампред ГНАУ отметил, что в случае принятия вышеуказанного плана для реализации предусмотренных в нем норм необходимо будет принятие ряда изменений в действующее законодательство.

По словам С.ЧЕКАШКИНА, также планируется, что в структуре единого офиса будут созданы 2-3 региональные подразделения по работе с крупными налогоплательщиками.