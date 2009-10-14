Отрицательное сальдо внешней торговли Украины сократилось втрое

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-август 2009 года уменьшилось в 3,3 раза – до 3 млрд. 758,1 млн. долл. против 12 млрд. 583,3 млн. долл. в январе-августе 2008 года. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-августе 2008 года – 0,79).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, за январь-август 2009 г. экспорт товаров составлял 23 млрд. 750,3 млн. долл., импорт – 27 млрд. 508,4 млн. долл., что составляло, сравнительно с январем-августом 2008 г., 50,6% и 46,2%, соответственно.

Согласно сообщению, на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 7 млрд. 922,2 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 113,2 млн. долл.), полимерные материалы пластмассы (- 1 млрд. 073,4 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-августом 2008 года, увеличилась доля зерновых культур – с 4,2% до 9,2%, механических машин – с 4,9% до 7%, изделий из черных металлов – с 5% до 5,5%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,7% до 4,7%, электрических машин – с 4,1% до 5,3%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 37,8% до 26,3%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,3% до 4,4%, удобрений - с 3,1% до 2,3%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 27,3% до 32,6%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,8%, электрических машин – с 4,3% до 4,5%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 4,4%, бумаги и картона – 1,8% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 4,5%, механических машин – с 11,2% до 8,8%, черных металлов – с 4,1% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в августе 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 205,9 млн. долл., импорт – 3 млрд. 835,2 млн. долл., что, по сравнению с показателем августа 2008 года, составляет 48,2% и 46,6%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам августа текущего года составило 629,3 млн. долл. (в августе 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 572,5 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.