Аделаджа подозревается в организации еще одной аферы

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА подозревается в организации еще одной финансовой аферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в процессе расследования уголовного дела, связанного с деятельностью компании «Кингз Кепитал», «мы выходим на организованную преступную группировку во главе с пока еще не установленным лицом, хотя есть подозрения, что это отдельный религиозный деятель».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, по данным следствия, с октября 2006 по май 2008 года С.АДЕЛАДЖА по предварительному сговору с гражданкой ДАНИЛЬЧЕНКО, являющейся владелицей одной фирмы, с целью завладения средствами граждан на своих религиозных мероприятиях призывал прихожан вкладывать деньги в бизнес этого лица. По словам министра, это подтверждается и заявлениями отдельных граждан, и показаниями самой ДАНИЛЬЧЕНКО, которая отмечала, что часть средств она передавала пастору.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что на данное время речь идет о завладении около 1,5 млн. грн.

В рамках расследования этого дела, а не в связи с религиозной деятельностью, как утверждал С.АДЕЛАДЖА, на днях его допросили сотрудники УБОПа, добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Реально его допрашивали в подозрении в организации еще одной мошеннической схемы по ограблению граждан. На это время обвинение ему еще не предъявлено, поскольку нужно провести еще определенное количество следственных действий», - сказал министр, отметив, что в случае получения соответствующих доказательств, С.АДЕЛАДЖЕ будет предъявлено обвинение, и не исключено, что после этого через представление в суд его возьмут под стражу.

«На данное время господин Сандей находится уже на двух подписках о невыезде (первая – в рамках расследования дела «Кингз Кепитал» - УНИАН), - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против руководства компании “Кингз Кепитал”, выдвинуло обвинение пастору церкви “Посольство Божье” С.АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, официально проживающий в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особенно крупных размерах.

В целом, по данным милиции, обнаружено около 6 тыс. договоров «Кингз Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад - 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в милицию, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

Столичная милиция 24 ноября в 2008 г. задержала руководителя ООО «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО. В конце августа в 2009 г. суд в Киеве освободил О.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.