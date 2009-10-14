«Райффайзен Банк Аваль» увеличит уставный капитал

Акционеры ОАО «Райффайзен Банк Аваль» сегодня, 14 октября, на внеочередном общем собрании приняли решение о закрытом размещении простых именных акций банка в количестве 5 828 400 000 штук номинальной стоимостью 0,10 грн. за акцию.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, акции 25-й эмиссии будут размещаться в два этапа: первый – с 24 ноября по 23 декабря 2009 г., второй – с 24 декабря 2009 г. по 23 января 2010 г. Цена продажи одной акции банка при размещении составит 0,16 грн.

«Еще одна инвестиция "Райффайзен Интернациональ" в украинский дочерний банк подтверждает долгосрочность стратегии группы в Украине. Средства в размере 932,5 млн. грн., уплаченные за акции 25-й эмиссии, будут направлены на формирование капитала банка. Это даст возможность значительно повысить финансовую стабильность нашего финансового института», — сказал председатель правления ОАО «Райффайзен Банк Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

На 1 июля т.г. активы банка составляли 57,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,042 млрд. грн., обязательства – 50,768 млрд. грн., уставный капитал – 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 6,455 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года “Райффайзен Банк Аваль” закончил с убытком 1 млрд. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций ОАО «Райффайзен Банк Аваль».