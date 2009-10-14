Уманский может выйти на работу ближе к концу октября

В Министерстве финансов Украины ожидают, что исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ выйдет на работу после больничного ближе к концу октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК.

«Надеюсь, что он сможет приступить к работе где-то через неделю – 10 дней», - сказал В.МАТВИЙЧУК.

Он уточнил, что И.УМАНСКИЙ находится на больничном после операции в связи с травмой ноги.