Уманский может выйти на работу ближе к концу октября
17:30, 14 октября 2009Финансы
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Сообщили в Минфине
В Министерстве финансов Украины ожидают, что исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ выйдет на работу после больничного ближе к концу октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК.
«Надеюсь, что он сможет приступить к работе где-то через неделю – 10 дней», - сказал В.МАТВИЙЧУК.
Он уточнил, что И.УМАНСКИЙ находится на больничном после операции в связи с травмой ноги.
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