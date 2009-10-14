«Райффайзен Банк Аваль» станет ПАО

Акционеры ОАО «Райффайзен Банк Аваль» решили реорганизовать банк в публичное акционерное общество (ПАО). Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на собрании акционеров банка сегодня, 14 октября.

На собрании принято решение переименовать открытое акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» в публичное акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» (сокращенное название – АО «Райффайзен Банк Аваль»). Новое название банка будет официально использоваться после государственной регистрации новой редакции Устава банка.

Также решениями акционеров были утверждены в новой редакции Устав АО «Райффайзен Банк Аваль», Положение о наблюдательном совете банка, Положение о ревизионной комиссии и Регламент общего собрания акционеров банка.

Согласно решению акционеров, в наблюдательный совет АО «Райффайзен Банк Аваль», который станет полномочным с момента государственной регистрации новой редакции Устава банка, избраны председатель правления "Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ" (РИ) Герберт СТЕПИЧ, финансовый директор, член правления РИ Мартин ГРЮЛЬ, член правления РИ Айрис БОГДАНЕРИС, директор по операционной поддержке, член правления РИ Ганс ВИДНЕР, член правления РИ Питер ЛЕННК, руководитель службы контролинга и бухгалтерского учета РИ Ренате КАТТИНГЕР, глава службы сети банков, вице-президент РИ Сюзанна МИТТЕР, член наблюдательного совета РИ Курт ГАЙГЕР, адвокат ООО «Шонхерр Украина» Павел ГРУШКО.

В ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Райффайзен Банк Аваль», которая будет полномочной с момента государственной регистрации новой редакции Устава банка, избраны заместитель председателя правления – финансовый директор ЗАО «Украинский процессинговый центр» Ирина НЕСТОР; главный бухгалтер, руководитель бек-офиса ООО «Райффайзен Инвестмент Украина» Анна БУРЛАК, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Украинский процессинговый центр» Елена ЧЕМЕРЕСЮК.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

На 1 июля т.г. активы банка составляли 57,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,042 млрд. грн., обязательства – 50,768 млрд. грн., уставный капитал – 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 6,455 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года “Райффайзен Банк Аваль” закончил с убытком 1 млрд. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций ОАО «Райффайзен Банк Аваль».