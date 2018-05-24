Впереди – эмиссия. Если «правильно» напечатают, то не заметим…

Ситуация с законом о внесении изменений в бюджет-2009, которые касаются финансирования подготовки в Евро-2012, таки пришла к завершению. После долгих разбирательств документ опубликован.

Напомним, в первых числах октября Верховная Рада приняла Постановление №4735-1П «Об обеспечении выполнения конституционной процедуры вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 г.» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 г. №1608-VI». Данным нормативно-правовым документом парламент «предложил» Президенту наконец-то подписать документ, а в случае отказа, обязал «оформить» его председателя парламента. В ответ Виктор Ющенко заявил, что не подпишет закон, и предложил Раде, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть документ с поданными им предложениями, поскольку во время рассмотрения 21 августа т.г. он претерпел определенные изменения. Между тем, председатель ВР Владимир Литвин заявил, что 13 октября подпишет закон, что он и сделал.

Выход один - эмиссия...

Теперь НБУ необходимо изыскать средства в размере 9,8 млрд. грн. на подготовку к проведению европейского чемпионата. На текущий момент регулятор не обладает такими средствами. Недавняя продажа облигаций внутреннего госзайма, которые были выпущены именно для финансирования Евро-2012, показало, что спрос на эти ценные бумаги не большой и собрать средства за счет ОВГЗ будет сложно. Скорее всего, подготовку к футбольным баталиям оплатят за счет эмиссии. С учетом общей суммы эмиссии, которую Нацбанк провел в этом году, это небольшая сумма. На текущий момент денежная база составляет порядка 183 млрд. грн. Добавление 9,8 млдр. грн. увеличит ее только на 5%. Но при этом возникает другой вопрос, как приток этих средств повлияет на валютный курс?..

Фактически весь нынешний год НБУ одной рукой осуществлял эмиссию денег, а другой - за счет продажи валюты изымал их избыток с рынка. В результате, денежная база сократилась, а вместе с ней и денежная масса. Теперь, вероятно, ситуация повторится. Финансирование строительства объектов к Евро-2012 приведет к росту гривни на счетах юридических лиц, также часть денег осядет в виде налички. В этой ситуации будет все зависеть от того, поспешат ли обладатели «новой гривни» с покупкой валюты, или запустят ее в оборот. При чем, второй вариант тоже несет в себе риск. Если излишек гривни не будет изъят через валютный рынок, то он окажет давление на рынок товаров. А в условиях снижения объемов производства - это прямой путь к росту инфляции.

А рынок диктует свои условия...

Последние события на украинском валютном рынке можно охарактеризовать как стабильные и ободряющие. Гривня медленно, но укрепляется. Наблюдается стабилизация спроса на доллар на уровне 8,2-8,3 грн. Во многом это связано с действиями НБУ и Минфина в плане изъятия гривни с рынка. Нацбанк очень активно с начала октября продает депозитные сертификаты. Как результат, только в течение этого месяца с рынка выведено более 3,3 млрд. грн. Минфин удачно разместил ОВГЗ на первичке, заполучив 1,2 млрд. грн. Все это привело к тому, что остатки на корсчетах коммерческих банков упали до 13,5 млрд. грн. Год назад в это время на корсчетах комбанков находилось более 20 млрд. грн. Если бы такое массовое изъятие денег было проведено в прошлом году, то, скорее всего, украинская банковская система потеряла бы возможность осуществлять безналичные платежи. В новых условиях - это не проблема. Большая часть расчетов в экономике осуществляется посредством налички. Вероятно, поэтому при укреплении гривни спрэды по курсам покупки и продажи валюты только растут.

Наличный рынок явно не готов к столь резкому укреплению гривни и осторожничает. Ведь при укреплении гривни существенно снизился спрос на валюту. Общий дневной объем сделок по доллару на межбанке упал ниже 100 млн. долл. Ситуация демонстрирует, что НБУ максимально подготовился к возможному ухудшению ситуации.

Но можно избежать отрицательного эффекта, если эмиссию осуществлять небольшими порциями и при этом увязать с получением четвертого транша МВФ. Предполагается, что он составит не менее 3,8 млрд. долл., что полнее хватило бы погасить повышенный спрос на валюту. При таком развитии сценария курс доллара вряд ли будет выше 8,5 грн., скорее всего, будет находиться в пределах 8 грн.

Между тем, если эмиссия начнет поступать быстрыми темпами в экономику, то однозначно спрос на валюту вырастит. В результате, курс доллара в очередной раз устремится к отметке 9 грн. и будет наращивать обороты под влиянием спекулятивных настроений. Завершение календарного года - всегда период испытаний для экономики, а в условиях кризиса этот период пережить сложнее в разы…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)