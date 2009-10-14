Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2430/8,2665 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,1825/8,2060 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,2085/8,2320 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2798/0,2810 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2777/0,2789 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2785/0,2797 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 29,41 рубля за доллар (-0,1325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4840/1,4920 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2750/12,3130 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1720/12,2080 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,2190/12,2590 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке сегодня составил 8,1206 грн./долл.