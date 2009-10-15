Результаты целевого аукциона НБУ 14 октября

Національний банк України 14 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 49 660 тис. доларів США наступним 73 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, "СБЕРБАНК РОСІЇ", АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "ЕНЕРГОБАНК" У М.КИЄВІ, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" м.Донецьк, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" м.Одеса, АКБ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК", м.Київ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ІМЕКСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "АГРОКОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "БАНК "ДЕМАРК", м.Чернігів, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "БАНК БОГУСЛАВ", М.КИЇВ, ВАТ "БАНК КІПРУ", ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ФІНЕКСБАНК", М.КИЇВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", Донецьк, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, КБ ТОВ "МІСТО БАНК", М.ОДЕСА, ПАТ "А-БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТЗОВ КБ "ЗАХІДІНКОМБАНК", М.ЛУЦЬК, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ, ТОВ УКБ "КАМБІО" У м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8,02 грн. за 1 долар США.