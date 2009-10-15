Доллар к евро падает

Курс американского доллара ослабевает до минимального уровня за последние 14 месяцев по отношению к единой европейской валюте на фоне корпоративных новостей, сообщает k2kapital..

Также не слишком благополучно ситуация складывается для японской иены вследствие спекуляций относительно того, что сегодня еще одна американская финансовая компания - Goldman Sachs Group Inc. - сообщит о значительно улучшившихся финансовых результатах за отчетный квартал.

Доллар торгуется на уровне $1,4956 за евро против $1,4925 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 89,44 иены/$ против 89,45 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 133,77 евро против 133,47 иены/евро в предыдущую торговую сессию.