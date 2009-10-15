Ведущие банки мира договорились по выплатам премиальных

Ведущие международные банки, работающие в Великобритании, достигли накануне соглашения о принятии новых правил "двадцатки" по премиальным выплатам. Они, в частности, увязывают выплату бонусов с долгосрочной успешной деятельностью финансовых институтов. В случае негативных последствий принятия финансовых решений премиальные должны быть возвращены банку, передает ПРАЙМ-ТАСС cо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В числе одобривших в Лондоне правила - американские банки Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley. В обнародованном совместном заявлении их представители отметили необходимость "настойчивых усилий на национальном и международном" уровнях для осуществления положений, принятых на недавнем саммите "двадцатки" в Питтсбурге.

На встрече лидеров стран Группы двадцати отмечалось, что выплачивавшиеся банкирам большие премиальные способствовали росту риска операций и, в конце концов, - глобальному экономическому спаду.

Это соглашение достигнуто после того, как эти правила приняли к исполнению ведущие британские банки - HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Standard Charted.