МВФ: Развитым странам придется трудно даже после кризиса

Развитым странам придется трудно даже после завершения нынешнего кризиса. Как сообщает ИТАР-ТАСС, с таким предостережением выступили двое ведущих специалистов МВФ - Карло Коттарелли и Хосе Виньялс, возглавляющие департаменты соответственно по финансово-бюджетным и денежно-кредитным вопросам. Они совместно дали интервью корпоративному изданию AMF Survey в связи с выходом нового доклада, посвященного стратегии возврата развитых держав к "нормальной" финансовой политике в посткризисный период, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

К.Коттарелли прежде всего указал на "беспрецедентный для мирного времени рост госдолга" в развитых странах, усугубляемый к тому же среднесрочными демографическими факторами, особенно старением населения. По его словам, в период с 2007 по 2014 гг уровень госдолга в странах группы вырастет на 40 проц ВВП и "достигнет в среднем 120 проц ВВП". В странах с формирующимися рынками "ситуация чуть лучше, но там есть другие вызовы", - добавил специалист.

Х.Виньялс в целом поддержал коллегу. По его словам, в денежно-кредитной сфере положение дел "чуть более управляемое". Поэтому, на его взгляд, 80 проц усилий для поддержания долгосрочной устойчивости в экономике и финансах развитых держав должны быть сосредоточены на финансово-бюджетной и лишь 20 проц - на денежно-кредитной политике.

Тем не менее, его тут же спросили, не следует ли позволить инфляции "съесть" часть долга. "Это была бы очень плохая идея", - ответил Х.Виньялс. Он напомнил, что "инфляция снижает экономический рост, бьет по неимущим, порождает социально-политическую нестабильность и очень трудно поддается обратному снижению". В общем, этого джина, по его убеждению, лучше "не выпускать из бутылки".

Следующие вопросы - о том, не преувеличена ли угроза разбухания госдолга и нельзя ли сократить долг за счет ускорения темпов экономического роста, - были адресованы К.Коттарелли. Он сказал, что МВФ просто не знает, "что произойдет с глобальной экономикой и реальными процентными ставками, если большинство развитых стран начнет полагаться на уровни долга свыше 100 проц". Пример Италии и Японии, где госдолг особенно велик, показывает, что это подавляет экономический рост. Что касается идеи "вырастания" из долга, это, конечно, было бы замечательно, но "это слишком ненадежная опора, чтобы строить на ней всю стратегию... сокращения долгов", - заявил эксперт.

Соответственно, по убеждению МВФ, развитым державам необходимо на обозримую перспективу затягивать пояса. К.Коттарелли предложил для этого прежде всего отказаться от экономических стимулов /конечно, после того, как кризис явно останется позади/, провести пенсионную и медицинскую реформы во избежание роста расходов на соответствующие программы, добиться увеличения бюджетных доходов, в том числе за счет борьбы с неуплатой налогов.

На напоминание о том, что у многих людей кризис и без того "съел" немалую часть пенсионных сбережений, К.Коттарелли сказал: "Несомненно, будет очень трудно... Однако альтернативы на самом деле нет".