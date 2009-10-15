Банки США выплатят рекордные зарплаты сотрудникам в этом году

Крупнейшие американские банки и инвестиционные фонды выплатят в этом году рекордные зарплаты и бонусы своим сотрудникам, несмотря на последствия экономического кризиса, пишет The Wall Street Journal. Общая сумма выплат достигнет $140 млрд, подсчитало издание. Согласно результатом проведенного анализа, работники 23 крупнейших банков, инвестиционных и хеджинговых фондов, получат в этом году даже больше выплат, чем в 2007, когда общая сумма вознаграждения для них составила $130 млрд.

В среднем каждый сотрудник компаний, зарплату в которых проанализировали эксперты, заработает за нынешний год $143 тыс, то есть на $2 тыс больше, чем в 2008 году. Как считает газета, «рост размера вознаграждений отражает стремительное возвращение фирм к докризисным уровням доходов», сообщает Газета.Ru.