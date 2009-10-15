Fitch подтвердило рейтинги дефолта эмитентана Украины. Прогноз - негативный...

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с «негативным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте и рейтинг странового потолка подтверждены на уровне «B».

«Существует серьезный риск невыполнения Украиной условий программы МВФ на момент следующей проверки их соблюдения в ноябре, главным образом из-за дальнейшего ослабления дисциплины проводимой политики, и в результате возможна задержка с предоставлением МВФ очередного транша кредита, – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Эндрю КОХУН. – Если программа будет приостановлена, это может подорвать хрупкое доверие к национальной валюте и банковской системе, что, в свою очередь, может усилить давление в сторону понижения рейтингов».

В сообщении также указывается, что правительство Украины фактически отошло от обязательств в плане проводимой политики, взятых на момент второй проверки соблюдения условий программы МВФ в июле 2009 г., в том числе по повышению розничных тарифов на газ с целью сокращения дефицита бюджета до 6% ВВП в 2009 г., или 8,6% с учетом дефицита государственной энергетической компании НАК «Нафтогаз Украины» (рейтинг «RD» (ограниченный дефолт)/Rating Watch «Развивающийся»). По прогнозам Fitch, дефицит бюджета составит 8,5%, или 11,1% с учетом "Нафтогаза". Корректирующие действия маловероятны до проведения президентских выборов в 2010 г. Если не будут предоставлены средства от МВФ и других международных финансовых организаций, Украина может столкнуться со сложностями с финансированием дефицита такого масштаба без использования в более значительной степени эмиссионного финансирования. Фактически печатание денег, в свою очередь, увеличит риски для стабильности обменного курса и экономики.

Рейтинговое агентство отмечает, что макроэкономическая политика Украины является непоследовательной, поскольку власти намерены защищать валютный курс, не прибегая при этом к необходимому ужесточению налогово-бюджетной политики. Валовые официальные резервы Украины в 28,1 млрд. долл. на конец сентября 2009 г. сократились на 11% относительно уровня на конец 2008 г. в 31,5 млрд. долл., несмотря на 6,1 млрд. долл., полученных в течение года по программе МВФ. Центральный банк израсходовал 9,5 млрд. долл. в ходе валютных интервенций в январе-сентябре 2009 г. Fitch обеспокоено тем, что в случае задержки следующего транша от МВФ может быть подорвано хрупкое доверие к национальной валюте, гривне, и может последовать очередной виток финансовой нестабильности.

По мнению Fitch, дальнейшее резкое снижение курса гривни усилило бы давление на затронутую кризисом банковскую систему страны. Показатель проблемных кредитов достиг 30% на конец июня 2009 г. согласно данным МВФ, и на него оказали существенное воздействие сокращение ВВП на 18% во 2 квартале 2009 г. (относительно того же периода предыдущего года) и девальвация гривни на 60% с момента наступления кризиса в сентябре 2008 г. (сказавшаяся на тех 54% кредитов, которые номинированы в иностранной валюте). Признаки возобновления стресса в финансовой системе, такие как резкое снижение курса гривни и/или отток депозитов, усилили бы давление на рейтинги в сторону понижения.

В то же время Fitch отмечает, что, несмотря на такую непростую ситуацию, Украина погасила государственные еврооблигации с наступающими сроками погашения на 1,2 млрд. долл. в августе и сентябре 2009 г., что свидетельствует о готовности обслуживать свои долги. Украина на настоящий момент имеет перерыв в наступлении сроков погашения по еврооблигациям до декабря 2010 г., когда наступает срок по облигациям, номинированным в иенах, на сумму около 0,4 млрд. долл. Глобальный и региональный макроэкономический прогноз демонстрирует некоторые признаки улучшения, что поддерживает перспективы для экспортных отраслей Украины. Показатели пролонгации по внешней задолженности частного сектора находятся на относительно высоком уровне приблизительно в 89% для банков и 80% для компаний. Рейтинги Украины по-прежнему поддерживаются за счет низкого валового совокупного государственного долга. Прогнозируется увеличение отношения долга к ВВП до 23% к концу 2009 г. по сравнению с 14% на конец 2008 г., однако этот уровень остается ниже прогнозируемого медианного значения для стран с рейтингом в категории «B» (29% в 2009 г.). Рейтинги Украины также поддерживаются по-прежнему относительно высокими средними доходами на душу населения для рейтинговой категории «B». Так, на 2009 г. прогнозируются доходы на душу населения в размере 2 400 долл. при медианном показателе для рейтинговой категории «B» в 1 800 долл., хотя индикаторы Всемирного банка по деловому климату находятся на более низком уровне, чем медианный показатель у сопоставимых суверенных эмитентов.