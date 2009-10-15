По итогам третьего квартала текущего года прибыль BASF увеличилась на 9,5%, по сравнение со вторым кварталом т.г. Выручка по итогам третьего квартала составила 12,8 млрд евро, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, но на 2,4% больше показателя предыдущего квартала.

Данные свидетельствуют, что мировые корпорации выходят из кризиса. По итогам четвертого квартала рост прибыли бизнеса будет еще более заметным.