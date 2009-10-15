В сентябре 2009 года объем розничных продаж в США снизился на 1,5%, по сравнению с августом текущего года, и составил 344,69 млрд долл. В годовом исчислении розничные продажи в США в августе 2009г. снизились на 5,7%.

На уровень розничных продаж в США существенно влияет рост безработицы. И пока проблема с безработицей не будет решена, о росте розничных продаж придется забыть. Для страны это очень болезненно, если учесть, что экономика США - экономика потребления.