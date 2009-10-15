Отрицательное сальдо внешней торговли Украины сократилось втрое

Экспорт товаров из Украины за январь-август 2009 г. составил 23 млрд 750,3 млн. долл., импорт - 27 млрд 508,4 млн долл., что составило 50,6% и 46,2% объемов соответствующего периода предыдущего года. Отрицательное сальдо составило 3 млрд 758,1 млн. долл. (за январь-август 2008 г. - минус 12 млрд 583,3 млн. долл.), по данным Госкомстата.

Уменьшение отрицательного внешнеэкономического сальдо можно было бы считать положительной новостью. Но это падение свидетельствует, прежде всего, о вытеснении украинской экономики из мировой.