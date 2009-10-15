Курс доллара в комбанках немного понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,19 грн./долл., продают – по 8,26 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 14 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,23 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,1% по сравнению с 14 октября, и сегодня составляет 12,22/12,40 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,06-12,31 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 октября, не изменился и составляет 0,2712/0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,17 грн./долл., продажи – 8,25 грн./долл. Курс понизился на 0,3% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,12-8,20 грн./долл., по продаже – в пределах 8,22-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился с 14 октября и сегодня составляет 12,24/12,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,30 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 октября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2674/0,2848 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,2795 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,28 грн., евро – 12,15/12,42 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,30 грн., евро – 12,00/12,60 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,17/8,27 грн., евро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,272/0,282 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 15 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,998, к евро – 11,901824, к российскому рублю – 0,27144.