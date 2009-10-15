ВБ: Снижение ВВП Украины в 2009 году составит 15%

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2009 года на уровне 15% и обновил прогноз инфляции по сравнению с летним прогнозом с 13,4% до 14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, ВБ улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 1% до 2,5% и обновил показатель инфляции с 10,5% до 11%.

«Мы считаем, что украинская экономика достигла дна в первом полугодии и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Мы ожидаем падения экономики Украины в третьем квартале на уровне предыдущих двух и улучшения ситуации в четвертом квартале благодаря статистическому фактору», - сказал Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Госбюджет-2009 рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на текущий год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.