Литвин: Украина должна возобновить переговоры о создании ЕЭП

Украине нужно наладить диалог с Российской Федерацией и возобновить переговоры о создании Единого экономического пространства (ЕЭП), считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе он сказал: «Учитывая архисложную экономическую ситуацию, Украина должна инициировать возобновление переговоров о создании Единого экономического пространства с Россией, Беларусью, Казахстаном и со всеми постсоветскими республиками, которые к этому будут готовы».

В.ЛИТВИН назвал самоубийством любые предложения о том, что «Украина должна что-то создавать на постсоветском пространстве в противовес России».

«Нам необходимо сделать все, чтобы наладить диалог с Россией, ибо (самостоятельно) выйти из этой сложнейшей ситуации (экономического кризиса) практически будет невозможно», - сказал глава парламента, напомнив, что «от общего объема товарооборота Украины 35% - это Россия».

По словам В.ЛИТВИНА, крупнейшие украинские предприятия, которые «больше всего ощутили удар (из-за кризиса), были завязаны и тесно кооперированы с Россией, в том числе военно-промышленный комплекс». «А ВПК - это не просто предприятия, а это инновационные предприятия, которые позволяют развивать науку, образование, востребованными становятся кадры. Они всегда занимают лидирующие позиции во всех странах, и дают толчок развития того комплекса, который мы раньше называли народным хозяйством», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, курс, который провозглашала «оранжевая команда», показал «свою полную несостоятельность». «Тем более, если брать такой интегральный показатель как ВВП Украина сегодня на уровне 2004 года», - заявил председатель Верховной Рады.

Справка УНИАН. Соглашение о формировании Единого экономического пространства было подписано 19 сентября 2003 года президентами Беларуси, Казахстана, России и Украины. Под ЕЭП подразумевается экономическое пространство, объединяющее таможенные территории, на котором функционируют механизмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводится единая внешнеторговая и согласованная налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика.

Главным координационным органом по подготовке соглашений по формированию ЕЭП является Группа высокого уровня.