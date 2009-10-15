Литвин: необходима рабочая группа при ВР по формированию бюджета

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает создать при Верховной Раде Украины рабочую группу, чтобы «сформировать бюджет, который нужен для страны». «Хотя бы один раз так поступить, чтобы был бюджет не для Президента, премьера, Верховной Рады, а для страны», - отметил он.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно вероятности того, «что народные избранники опомнятся к моменту, когда нужно будет принять бюджет следующего года».

Очерчивая как позитивные, так и негативные аспекты поданного на рассмотрение парламенту проекта Государственного бюджета на следующий год, председатель Верховной Рады Украины заявил, что ряд положений, которые противоречат действующему законодательству, необходимо изъять из проекта, «сформировав из них отдельный пакет изменений к действующему законодательству».

В то же время, по его словам, следует определиться и относительно новой редакции Бюджетного кодекса. «Новую редакцию нужно либо узаконить, либо проект сметы страны согласовать с действующей нормативной базой. Это не говоря о показателях макроэкономического характера. Верховная Рада должна их детально проанализировать и вынести свой вердикт относительно обоснованности», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Руководитель парламента считает, что бюджет нужно готовить к первому чтению с парламентскими заключениями и рекомендациями, которые потом будут переданы правительству. «Нужно выполнить эту работу. Это правильный подход. В противном случае Кабмину будет дана возможность заявлять: мы же предлагали новации, а депутаты не хотят добра стране», - отметил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что его позицию должны поддержать все, «кто думает не о выборах, а о стране». «Потому что президентскими выборами жизнь не заканчивается», - добавил председатель ВР.