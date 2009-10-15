У Украины хорошие шансы получить очередной транш МВФ

Украина имеет неплохие шансы получить очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

«Я думаю, что шансы есть, и шансы неплохие. Ведь и второй, и третий транш были выданы в ситуации, когда Украина не придерживалась условий программы сотрудничества. Это были политические транши, политическое решение их предоставить», - сказал Д.БОЯРЧУК, отвечая на вопрос о том, какие шансы имеет Украина получить четвертый транш кредита МВФ.

В то же время он подчеркнул, что в любом случае украинское правительство должно будет пообещать МВФ придерживаться его рекомендаций, для того чтобы у Фонда были основания предоставить Украине очередной транш кредита.

«Сейчас будет сложнее потому, что МВФ - это тоже бюрократическая организация, и им нужно какое-то обоснование, почему они предоставили деньги стране, которая, по большому счету, игнорирует все рекомендации. Поэтому я думаю, что правительству придется пойти на какие-то уступки или хотя бы демонстрацию того, что оно идет на уступки, для того чтобы МВФ имел формальные основания предоставить деньги», - отметил эксперт.

Он уверен, что решение о предоставлении Украине очередного транша кредита будет политическим.

«Я думаю, что все равно все будет связано с политическим решением. Потому что МВФ понимает, что серьезных шагов до окончания президентских выборов никто делать не будет и не сможет», - сказал Д.БОЯРЧУК.

Отвечая на вопрос относительно того, что будет с курсом национальной валюты, если Украина все же не получит очередной транш кредита МВФ, он отметил, что вероятность некоторых колебаний курса существует, но они будут носить временных характер и со временем курс вернется к оптимальному, по мнению БОЯРЧУКА, диапазону 8,0-8,5 грн./долл.

«По большому счету, курс 8,0-8,5 грн./долл. - это балансовый диапазон, - сказал эксперт. - У нас достаточно неплохой торговый баланс, отток по финансовому счету не такой уж критический. То есть в принципе я думаю, что всплеск спекуляций какой-то будет, но при тех макроэкономических показателях, которые мы наблюдаем, через некоторое время все опять вернется к уровню 8,0-8,5 грн./долл.».

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Миссия МВФ будет находиться в Киеве с 12 по 24 октября т.г.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.