В ЮАР, России и Мексике самая высокая инфляция

Самая высокая инфляция среди стран "большой двадцатки" в январе-августе 2009 года сложилась у ЮАР, России и Мексики, свидетельствуют данные анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, сообщает РИА Новости..

Самая низкая инфляция за январь-август 2009 года отмечается в Японии (снижение цен на 0,9%), Италии (снижение цен на 0,3%) и Германии (рост на 0,5%). Худшие показатели имеют ЮАР (рост цен на 8,5%), Россия (8,1%) и Мексика (6,3%).

"В подавляющем большинстве государств цены на указанный период времени выросли на 1-3%", - констатировал директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он также отметил, что четыре страны - Китай, Индия, Саудовская Аравия, Австралия - вынужденно исключены из общего рейтинга из-за недостаточной сопоставимости данных или по причине закрытости информации.

РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ

Комментируя ситуацию с инфляцией в России, Николаев напомнил, что в августе-октябре рост цен практически прекратился. "Однако при оценке инфляции необходимо учитывать ее специфичность. Если инфляция высокая - это всегда плохо, если низкая - это не всегда хорошо. Важны причины, обусловившие низкий уровень инфляции", - отметил эксперт.

По мнению Николаева, низкая инфляция в последние месяцы является естественным результатом сжатия потребительского спроса.

"В августе 2009 года были отмечены рекордно низкие месячные показатели текущего года по обороту розничной торговли (снижение на 9,8%) и по динамике реальных располагаемых денежных доходов (снижение на 6,8%). Продавцы и хотели бы, но им все труднее поднимать цены, а то вообще покупать не будут. И как после этого радоваться низкой инфляции?!", - недоумевает экономист.

Именно поэтому оптимизм по поводу низкой инфляции в России является "совершенно неоправданным", полагает Николаев.

"Это тот самый случай, когда лекарство (сжатие потребительского спроса) оказывается опаснее самой болезни (инфляции). Можно вообще и в дефляцию уйти. Но при падающей экономике, проявлением чего и является значительное падение розничного товарооборота, расценивать это как положительный результат не стоит", - заметил он.

По оценке Николаева, фундаментальная причина высокой инфляции в российской экономике - низкий уровень конкуренции - никуда не исчезла, и по итогам года инфляция все равно будет двузначной.

Потребительские цены в РФ не растут уже шестую неделю подряд. Замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач в четверг озвучил оценку, что в октябре 2009 года инфляция составит 0,2-0,3%, но в целом за год она будет ниже 11% - "где-то чуть больше 10%".

Ранее, в связи с низким ростом цен, наблюдаемым в этом году, Минэкономразвития понизило нижнюю планку прогноза роста потребительских цен в 2009 году до 11% с предыдущих 11,6%.