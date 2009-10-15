Убыток «Эрсте Банка» составил 391 млн. грн.

ОАО «Эрсте Банк» (Киев) закончило январь-сентябрь 2009 года с убытком в размере 390,983 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года банк получил прибыль 9,135 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за 9 месяцев увеличились на 2% и на 1 октября т.г. составили 11,238 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 7% – до 6,262 млрд. грн., обязательства – увеличились на 6%, до 10,265 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и остался на уровне 1 млрд. 360,5 млн. грн., а собственный капитал сократился на 28% – до 972,502 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» зарегистрировано 25 января 2006 года.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком в размере 343,168 млн. грн., по итогам в 2008 году чистая прибыль банка составила 1,791 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).