«Помощь» малому бизнесу – замена рыночного сбора еще большим налогом?..

Правительство продолжает искать подход к обездоленному кризисом и «опекой» власти малому бизнесу в надежде на электоральную поддержку. И хотя доля МБ в украинской экономике до неприличия соответствует «имени», по сравнению с европейскими показателями, трудяга он изрядный. Следовательно, налогоспособный. Принцип наших политиков – сначала дать, а потом взять вдвое больше - соблюдается все с большей точностью. Вот и сегодня «маленькому предпринимателю» обещают уже с 1 января 2010 года отменить рыночный сбор. Вопрос только в том, чем потом заменят?..

В действительности, данный сбор уникален. Ни в одной стране мира предприниматели не платят городу за право иметь на рынке торговые места. Согласно статье 4 Закона Украины “О местных налогах и сборах”, “рыночный сбор оплачивается за каждый день торговли. Его предельный размер не должен превышать 20% минимальной заработной платы для граждан и трех минимальных заработных плат для юридических лиц в зависимости от рынка, его территориального размещения и вида продукции (товара)”.

Между тем, наши торговцы и без этого сбора не лишены внимания налоговиков. По словам первого заместителя директора ООО “Седьмой километр” (Одесса) Анатолия Берлагина, на предпринимателей, которые торгуют на рынках, фактически давит двойное налогообложение, поскольку они должны платить еще и единый налог. Поэтому об отмене лишней мзды мечтают все “рыночники”.

Хоть избавляться от налоговых «излишеств» уже давно пора, но кризис никто не отменял, и в трудные времена снижать поступления, пусть и в местные бюджеты - дело рискованное. Впрочем, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского… И Кабмин решил «выпить». На заседании 7 октября правительство одобрило законопроект об отмене рыночного сбора. Тогда премьер-министр Юлия Тимошенко подчеркнула: «Мы приняли такое решение абсолютно осознанно. Завтра до конца дня мы будем заниматься тем, чтобы профильный комитет Верховной Рады принял к рассмотрению этот законопроект, и будем настаивать на том, чтобы до конца недели Верховная Рада имела возможность проголосовать за этот законопроект». При этом она отметила, что отмена рыночного сбора непосредственно коснется более 2 миллионов предпринимателей.

Впрочем, как удалось выяснить автору, законопроект об упразднении рыночного сбора на сегодня, 15 октября, так и не зарегистрирован в парламенте. В комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики ранее сообщали о том, что документ будет «оформлен» ориентировочно 12-13 октября, однако ошиблись. Затем законопроект должен поступить на рассмотрение профильного комитета. Понятно, что сессионный зал, до сих пор так и не решивший глобальных кадровых вопросов в стране, не скоро займется "базарными проблемами". Вроде бы, даже некоторые депутаты уже имеют текст законопроекта на руках, однако комментировать его почему-то не хотят, ссылаясь на то, что документ пока не зарегистрирован. Таким образом сделать какие-то конкретные выводы о вреде/пользе/методах, основываясь на прописанное в документе, можно будет... непонятно когда.

А теперь к месту будет напомнить, что в Раду уже передан законопроект, "убивающий" рыночный сбор. Проект закона «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был одобрен депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно документу, планируется отменить рыночный сбор, а вместо него ввести рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе за проходы, проезды, по ставке в 20-200 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора. Экспертная комиссия выявила ряд недоработок по данному законопроекту. По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава Атрошенко, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.

Теперь на очереди свежеиспеченный законопроект, "штучное" принятие которого вполне может окончательно подорвать и так разорванный в клочья бюджет. Как отметил А.Берлагин со ссылкой на данные Минфина, в Украине 40% местных бюджетов формируется за счет рыночного сбора. В частности, в прошлом году плательщики перечислили в местные бюджеты 400 млн. грн. этого сбора. Только одесский “Седьмой километр” направил 11 млн. грн.

В департаменте финансов Одесского городского совета рассказали, что в 2008 г. от рыночного сбора в местный бюджет поступило 16 млн. грн., за 9 месяцев 2009 г. – почти 12 млн. грн. Всего на территории города около 50 рынков. В целом, в городском бюджете доля рыночного сбора достаточно маленькая – всего 1,2%, в собственных доходах – 4,6%, а вот половина местных налогов как раз приходится на рыночный сбор.

В финансовом управлении Хмельницкого городского совета сообщили, что на территории города 45 рынков. Однако соотношение поступлений от сбора значительно превышает одесские показатели – 33 млн. грн. за прошлый год и уже 26 млн. за 9 месяцев текущего. 11% общего фонда горбюджета составляет рыночный сбор, а его доля в местных налогах и сборах составляет 90%.

Можно предположить, что у законопроекта не будет такого быстрого и радужного будущего, как это хотелось бы премьеру и предпринимателям. Ведь он еще должен пройти все парламентские этапы, понравиться Президенту и т.д., и т.п. Да и нет на сегодня полной информации о том, что же конкретно предлагает правительство взамен отмененного рыночного сбора. А значит сложно предположить скорость и вероятность его одобрения Радой. Подождем обнародования текста...

Чем же власть собирается компенсировать «счастье» малого бизнеса? На ум приходит только одно, особенно с учетом нынешней экономической ситуации, - еще большей налоговой нагрузкой. Такой мысли придерживается и председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова. Она не исключает, что данное нововведение может повлечь пересмотр налоговой политики в сторону отмены единого налога. По ее словам, такая инициатива уже заинтересовала властные круги, но пока - это лишь обсуждение.

Но если учесть полное безденежье на бюджетной ниве, которая последнее время все больше орошается авансовыми платежами, реализация не заставит себя ждать.

“На сегодня уже появились идеи относительно хронометража выручки, инвентаризации товаров и тому подобное”, - говорит О.Варнакова. Кроме того, по ее словам, отмена рыночного сбора может привести к подорожанию аренды на рынках. Относительно всеобщей радости она подчеркнула, что предприниматели просто не до конца осознают, что поддерживают изменения, которые, скорее всего, повернут все в худшую сторону. В то же время О.Варнакова отмечает, что наилучший момент для реформирования налогового законодательства наступит тогда, когда будет приниматься Налоговый кодекс, который, к сожалению, своей громоздкостью отпугивает законотворцев. Но нужно учесть и тот факт, что на сегодня слишком много желающих внести «свои» правки.

Но в этом деле есть и оптимисты. Народный депутат Украины, советник Ю.Тимошенко Александр Фельдман считает, что в решении правительства об отмене рыночного сбора нет никаких «подвохов». Он убежден, что отмена рыночного сбора не будет сопровождаться введением «драконовских компенсаций». Кроме того, это не будет противоречить действующему Бюджетному кодексу (в БК есть норма, согласно которой любые изменения в системе налогов и сборов должны приниматься не позже, чем за полгода до вступления в силу нового бюджета). Как отметил А.Фельдман, он еще несколько месяцев назад зарегистрировал законопроект, в соответствии с которым любые инициативы, направленные на снижение (а не на повышение) налогов и сборов, будут вступать в силу сразу, а не через полгода (однако зарегистрировать и принять закон в Украине - два очень разных часовых понятия – ред.). "Местные бюджеты получат компенсацию выпадающих поступлений от рыночного сбора. Этот вопрос учтен и проработан правительством, так что местные бюджеты не пострадают», – подчеркнул А.Фельдман.

Сегодня любым повышением налогового давления в отношении малого бизнеса власть может его просто уничтожить. Поэтому о нововведениях, пусть даже о хороших, никто не хочет даже слышать. Цель - выжить во время кризиса. А обещанные золотые горы - обещанного три года ждут. Учитывая то, что законопроект до сих пор не зарегистрирован, тем более не рассмотрен и не принят, то остается только надеяться, что это не затишье перед бурей…

Юлия Главацкая (УНИН)