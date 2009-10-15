ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2009 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с 10% (майский прогноз) до 14%.

Как говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном агентству УНИАН, прогнозы будут обнародованы в ноябре в Докладе о процессе перехода за 2009 год.

Кроме того, ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

«Перспективы скорого восстановления темпов роста ограничены слабым внешним и внутренним спросом. Срочные задачи, стоящие перед руководством страны, включают предотвращение монетизации государственного долга, возвращение дефицита Государственного бюджета в контролируемое русло и стабилизацию финансовой системы, - говорится в пресс-релизе со ссылкой на ведущего экономиста ЕБРР Александра ПИВОВАРСКОГО. - Обеспечение быстрого и устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе потребует глубоких структурных и институциональных реформ, возможно, в контексте дальнейшего сближения с Европейским Союзом».

Как сообщалось, 15 октября Всемирный банк обнародовал свой прогноз макропоказателей Украины. Так, ВБ по итогам 2009 года прогнозирует в текущем году падение ВВП Украины на уровне 15%, инфляцию 13,8%. В 2010 году ВБ ожидает рост ВВП страны на уровне 2,5%, инфляцию – 10,6%.