Союз обманутых вкладчиков выступает за перерегистрацию
Вкладчиков Сбербанка СССР
Всеукраинский союз обманутых вкладчиков предлагает правлению ОАО «Ощадбанк» провести перерегистрацию вкладчиков “Сбербанка” бывшего СССР.
Об этом сообщил председатель правления союза Богдан РАФАЛЮК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, такая перерегистрация на сегодня необходима в связи с тем, что ситуация с вкладчиками поменялась – некоторые умерли, некоторые выехали и т.д.
«Более того, мы будем делать регистрацию вкладчиков трастовых компаний… Со своими предложениями мы выйдем на правительство, и тогда начнется обсуждение», - сообщил Б.РАФАЛЮК.
Представители союза также высказали надежду на то, что на президентских выборах победит премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. По словам Б.РАФАЛЮКА, союз возлагает на нее большие надежды в вопросе возврата обесцененных вкладов.
Как сообщал УНИАН, 12 октября Секретариат Президента Украины распространил Информационную справку о ситуации с возвращением гражданам обесцененных вкладов Сберегательного банка СССР.
В ней, в частности, отмечается, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2010 год, внесенном на рассмотрение Верховной Рады Украины, на осуществление выплат по обесцененным сбережениям заложен ресурс в объеме 250 млн. гривень. Учитывая объем обязательств государства по таким выплатам, предусмотренный на 2010 год финансовый ресурс составляет только 0,2% от необходимого объема. Из общей численности вкладчиков, не получивших до этого времени компенсацию, но внесенных в реестр вкладчиков, в 2010 году компенсацию смогут получить только около 4%.
“При предусмотренных на 2010 год темпах возврата сбережений для полного расчета государства по своим обязательствам необходимо более 400 лет”, - отмечают в Секретариате Президента.