У МВФ нет другого выхода, как дать Украине денег?…

Официальные переговоры миссии МВФ и Кабмина о судьбе четвертого транша по соглашению stand-by вошли в основную стадию. Представители Фонда прибыли в Украину 12 октября, но главное действо началось с приездом в Киев Джейлы Пазарбазиолы. Этот визит Фонда несколько отличается от предыдущего. Помимо обсуждения экономической ситуации в стране и проверки выполнения нашей страной условий Меморандума о сотрудничестве будут вестись консультации с профильными министерствами, которые это сотрудничество организовывают. Диалог продлится до 24 октября.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая 2009 г. в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ. Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Как заявил, будучи еще в должности главы Набсовета Нацбанка, Петр Порошенко, из этого транша ни копейки не использовано, все находится в золотовалютных резервах.

Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.

Политики и эксперты неоднозначно оценивают возможности Украины получить остаток помощи Фонда, главный аргумент – невыполнение условий МВФ. Но в это верится с трудом. Ведь дал же Фонд третью порцию денег, несмотря на все «неустойки». Да и как их можно выполнить. Фонд требовал повышения стоимости газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго, ликвидации соцпомощи и перехода на адресную дотацию, введения пени и т.д. В целом, все эти пункты противоречат нынешнему состоянию власти. Она не пойдет на непопулярные шаги в свете предстоящих выборов - электорат нужно задабривать, а не настраивать против себя. В погоне за президентским креслом не решится на действенные меры и оппозиция, яро желающая «все изменить» и активно критикующая действия правительства. Она, кстати, со своими социальными благами подлила масло в огонь. МВФ вряд ли понравится повышение минималки, между тем, законопроект в первом чтении одобрен Радой.

С этим согласен и руководитель Немецкой группы советников при правительстве Украины Рикардо Джуччи. Он считает, что правительство накануне выборов не хочет идти на непопулярные шаги, в частности, повышать цены на коммунальные услуги и газ для населения, но “с МВФ была договоренность, что цены поднимут до сентября. Этого не произошло. Следовательно, «Нафтогаз» нужно и в дальнейшем дотировать сверхвысокими суммами. Это большая проблема». Эксперт называет также опасными требования Партии регионов относительно повышения зарплат, пенсий и других социальных расходов. «Финансирование такого рода расходов выглядит сомнительно. Способы, которыми это можно было бы сделать, не способствовали бы стабилизации”.

И все же, у Кабмина есть козыри в диалоге с МВФ, которые ему подбросил сам парламент. На укор, почему не выполняются условия Меморандума, правительство смело может перевести стрелки на ВР. Дескать, не работает в полную силу, законы «нужные» не принимаются…

Хотя, спикер парламента Владимир Литвин уверен, что Международный валютный фонд даст очередной транш, потому что «процесс отношений между страной, между правительством и МВФ зашел далеко».

В этой фразе есть нечто… На ум приходит политическая заинтересованность, хотя Фонд в этом никогда замечен не был. Даже деньжата не раздавал странам, которые были в преддверии выборов. Но жизнь меняется, или проще говоря, кризис вносит свои коррективы… Но политики из этой мухи сумели сделать «слона». Так, народный депутат, министр финансов оппозиционного правительства Николай Азаров считает, что Международный валютный фонд, продолжая кредитовать Украину при фактическом провале программы сотрудничества, сознательно финансирует неэффективную политику правительства Украины. «МВФ прекрасно понимал, что правительство представило на 2009 абсолютно нереалистичный бюджет, в котором отсутствуют реальные источники погашения дефицита, что бюджет не будет выполнен, что это приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, и, тем не менее, из месяца в месяц предоставлял ресурсы, - сказал Н.Азаров. - Нельзя деньги давать моту, транжире на неэффективное разбазаривание, потому что нам все равно придется эти деньги возвращать». Другими словами, обвиняет Фонд в политзаинтересованности.

По его мнению, ответственность за осуществление контроля эффективности предоставленных Украине средств лежит именно на МВФ, «и речь может идти только о списании этих ресурсов, потому что Украина не обязана расплачиваться по тем кредитам, которые были выданы на осуществление неэффективной политики».

Интересная мысль. Может, «регионалы» прорабатывают будущую стратегию своего руководства страной, перенасытившись сноведенями о победе на выборах?.. Между тем, несмотря на критику, Н.Азаров считает, что, скорее всего, МВФ примет позитивное решение. «Учитывая политику МВФ, который, несмотря на провал своей программы, продолжает деньги давать, он преследует, прежде всего, какие-то свои цели, мне не понятные, и наверное политический подтекст здесь есть. Я думаю, что четвертый транш будет выделен», - сказал он.

Чтобы совсем увериться в фондовом «за» приведем мнение еще одного эксперта. Так, исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук считает, что Украина имеет неплохие шансы получить очередной транш кредита, «ведь и второй, и третий транш были выданы в ситуации, когда Украина не придерживалась условий программы сотрудничества. Это были политические траншы, политическое решение их предоставить».

«Сейчас будет сложнее потому, что МВФ - это тоже бюрократическая организация, и им нужно какое-то обоснование, почему они предоставили деньги стране, которая, по большому счету, игнорирует все рекомендации. Поэтому я думаю, что правительству придется пойти на какие-то уступки или хотя бы демонстрацию того, что оно идет на уступки, для того чтобы МВФ имел формальные основания предоставить деньги», - отметил эксперт. Он уверен, что решением будет связано с политикой, «потому что МВФ понимает, что серьезных шагов до окончания президентских выборов никто делать не будет и не сможет».

После прочитанного напрашивается только один вывод: у МВФ шансов не дать денег нет – взялся за гуж, не говори, что не дюж… А у нашей власти нет другого выхода, чем прогибаться и обещать золотые горы. Ей с трещащим по швам бюджетом, отстойной экономикой, нищим народом и сомнительными перспективами выбора нет. А нам остается только надеяться на сочувствие и понимание Фонда всей безвыходной для Украины ситуации.

P.S. До сих пор не понимаю, куда «уходят» эти миллиарды… А если часть из них не тратят, то зачем они в принципе нужны, а еще с учетом того, что возвращать «помощь» нужно с процентами?..

Оксана Павловская (УНИАН)