Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1880/8,2165 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,1280/8,1480 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа - 8,1170/8,1350 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2788/0,2803 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2770/0,2780 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2768/0,2778 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,31 рублей за доллар (-0,10).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4935/1,4937 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,4880/1,4882 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2130/12,2580 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1505/12,1745 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 12,0915/12,1240 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке составил сегодня 8,0933 грн./долл.