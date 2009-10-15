Девальвация гривни не помогла внешнеторговому балансу
Считает эксперт
Девальвации гривни во втором полугодии 2008 года было недостаточно для выравнивания баланса внешней торговли товарами, поскольку на протяжении многих месяцев текущего года наблюдался существенный дефицит баланса.
Об этом говорится в подготовленном аналитиками инвестиционной группы «Сократ» отчете, переданном агентству УНИАН.
Как отмечается в отчете, девальвация гривни на 60%, которая началась в августе-сентябре 2008 года, была призвана, с одной стороны, поддержать рентабельность украинских производителей как на внешних, так и на внутренних рынках, а с другой стороны, сдержать избыточный спрос на импортные потребительские товары, который стал результатом предоставления доступных кредитов в 2006-2008 гг. Результатом должно было стать выравнивание внешнеторгового баланса, отмечается в отчете. Однако, по мнению авторов, девальвация гривни не смогла поддержать спрос на продукцию украинской металлургии и химпрома, обеспечивающих до 40% украинского экспорта, из-за низкого спроса на мировых рынках сырья, вызванного глобальным экономическим кризисом.
«Несмотря на существенный дефицит баланса торговли товарами, ожидаемый профицит баланса торговли услугами позволяет ожидать, что дефицит внешнеторгового баланса в январе-августе составит только 1,1 млрд. долл.", - отмечается в отчете. Тем не менее, по мнению экспертов, данная цифра может существенно вырасти до конца года, поскольку в канун отопительного сезона в сентябре-октябре в страну импортируются значительные объемы природного газа.
На данный момент аналитики «Сократа» подтверждают свой прогноз дефицита торгового баланса в 2009 году на уровне 2,1 млрд. долл. США (1,8% ВВП).
Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2009 года, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года, сократилось в более чем 3 раза - до 3,132 млрд. долл.
Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.