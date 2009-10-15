Эксперт: кризис переживут до 90% кредитных союзов

Советник Всеукраинской ассоциации кредитных союзов Андрей ОЛЕНЧИК убежден, что кризис переживут до 90% кредитных союзов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ОЛЕНЧИК сообщил сегодня в Международный день кредитных союзов, выступая в рамках круглого стола на тему: «Несмотря на кризис - они работают!».

По его информации, на сегодняшний день в Украине доля кредитных союзов, которые имеют проблемы с финансовым состоянием, составляет не более 8%, еще несколько десятков КС нуждаются в постоянном мониторинге финансового состояния. В целом доля проблемных КС в общем количестве не превышает 12%.

А.ОЛЕНЧИК подчеркнул, что в банковском секторе проблем на порядок больше, при том что на его поддержание выделялись огромные суммы средств, в то время как система кредитной кооперации не получила от государства ни копейки.

По его мнению, 85-90% работающих в Украине кредитных союзов успешно преодолеют кризис, после чего наступит «золотой век кредитных союзов». Это связано с тем, что украинские банки вряд ли быстро оправятся от потрясения, причиненного им финансовым кризисом, и, соответственно, их место займут кредитные союзы.

В свою очередь председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ отметил, что масштаб проблем кредитных союзов на сегодня несопоставимо меньше, чем в банковской системе. Он подчеркнул, что все проблемы, которые существуют в системе кредитной кооперации Украины, абсолютно решаемы, и многие из них могут решаться непосредственно внутри каждого отдельно взятого КС.

«Те проблемы, которые есть, не являются проблемами катастрофическими» - подчеркнул В.СУСЛОВ.

В тоже время он в очередной раз отметил необходимость создания системы рефинансирования кредитных союзов для поддержки их ликвидности. Необходимый объем средств составляет около 0,5 млрд. грн.

В.СУСЛОВ сообщил, что Госфинуслуг провела переговоры с Ощадбанком относительно создания механизма кредитования КС через уполномоченный банк. Окончательное решение еще не принято.

Глава Госфинуслуг сообщил, что на конец первого полугодия количество членов КС составляло 2,151 млн. человек, при этом депозиты в КС имели 124 тыс. человек, взяли кредиты – 446,2 тыс. человек, остальные 15, млн. вообще «не имели экономических отношений с КС». Кроме того, из 124 тыс. вкладчиков КС, около 25% является вкладчиками кредитных союзов, которые испытывают финансовые трудности.

По информации СУЛОВА объем выданных украинскими кредитными союзами кредитов на 1 июля составлял 4,121 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Госфинуслуг на конец второго квартала т.г. в Украине работал 821 кредитный союз.