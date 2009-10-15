Кабмин распорядился провести инвентаризацию плательщиков НДС

Кабинет министров Украины распорядился в течение 10 дней провести инвентаризацию плательщиков налога на добавленную стоимость, которые за 8 месяцев 2009 г. на общую сумму осуществленных операций допустили несоответствие данных расшифровок налогового кредита и налоговых обязательств контрагентов, отмеченных в дополнении 5 к налоговой декларации по НДС.

Это предусмотрено распоряжением правительства от 14 октября 2009 г. №1218-р, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, распоряжение предусматривает инвентаризацию среди плательщиков НДС, которые за 8 месяцев текущего года корректировали и уточняли налоговую отчетность в связи с несвоевременным (до трех лет) включением к налоговой отчетности налоговых накладных и которые изменяли способ возмещения сумм НДС.

Кабмин также распорядился на протяжении трех рабочих дней после завершения инвентаризации проанализировать ее результаты для представления правительству и Министерству финансов, а также внести изменения в план-график проведения плановых выездных проверок на IV квартал 2009 г. с учетом результатов инвентаризации, усовершенствовать систему планирования проверок плательщиков НДС для минимизации рисков уклонения от уплаты во время кризиса, способствовать представлению плательщиками налога декларации по НДС с применением электронной системы представления такой декларации с целью достижения стопроцентного получения данных налоговой отчетности в автоматическом режиме.

Распоряжением также предусматривается подача Минфину ежеквартально до 5 числа месяца, который наступает за отчетным периодом, результатов мониторинга нарушений налогового законодательства вместе с предложениями о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.