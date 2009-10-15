Эксперт: гривня укрепилась на 1,2% по отношению к доллару

Сегодня на межбанке гривня укрепилась на 1,2% по отношению к доллару.

Об этом УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, поддержку гривне оказало известие о том, что НАК «Нафтогаз Украины» снизила свой план импорта газа в четвертом квартале 2009 года с 14 млрд. кубометров до 7-8 млрд. кубометров. Меньшие объемы импорта газа будут означать меньшую потенциальную поддержку валютных закупок «Нафтогаза» со стороны Национального банка, оставляя последнему больше ресурсов для операций на открытом валютном рынке, объяснил экономист.

Согласно оценкам А.БЛИНОВА, импорт 7-8 млрд. кубометров газа обойдется Нафтогазу в 1,4-1,7 млрд. долл., по сравнению с 2,9 млрд. долл. в том случае, если бы импорт составлял 14 млрд. кубометров.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1880/8,2165 грн./долл., к 12:00 цены упали – 8,1280/8,1480 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа - 8,1170/8,1350 грн./долл.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов на межбанке составил сегодня 8,0933 грн./долл.