ЕК может предоставить Украине 700 млн. евро помощи

Еврокомиссия может предоставить Украине 700 млн. евро макрофинансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня украинским журналистам в Антверпене министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Важным является заявление Президента Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, сделанное им сегодня, что страны ЕС на саммит (саммит Украина-ЕС 4 декабря в Киеве - УНИАН) приедут, если Украина выполнит свои обязательства, с уникальным по размеру пакетом макроподдержки в 700 млн. евро», - сказал он.

При этом министр отметил, что из них 300 млн. евро могут быть предоставлены в виде гранта.