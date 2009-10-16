Гринспен: Рубль пока не может стать резервной валютой

Российский рубль пока не имеет шансов стать даже региональной резервной валютой в силу чрезмерной привязанности к стоимости нефти, считает бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, сообщает РИА Новости..

"Переход в качество резервной валюты даже регионального масштаба зависит от многих факторов, включая такие, как доверие и возможность полной конвертации. Рубль пока не имеет перспективы стать резервной валютой в силу чрезмерной привязанности к одному показателю - стоимости нефти", - сказал Гринспен РИА Новости.

По его словам, в России "исторически неразвита инфраструктура", и поскольку экономика не диверсифицирована, а основана на сырьевом экспорте, национальная валюта не может претендовать на статус резервной.

Гринспен считает, что даже если Россия пойдет на решительные шаги по модернизации экономики, потребуется не менее десяти лет на то, чтобы российский рубль мог быть воспринят как резервная валюта.

Он полагает, что пока главной резервной валютой останется доллар, несмотря на свои колебания, хотя непомерное наращивание долга, в том числе за счет финансирования антикризисных мер, может дорого обойтись Америке в будущем.

Гринспен стоял у руля Центробанка США 18 лет, "пережив" четырех президентов США. Нынешний кризис пошатнул его имидж финансового гуру. Многие теперь обвиняют недавнего кумира в том, что именно за время его правления была создана система "пузырей" - накачки экономики дешевыми кредитами. Вначале эта практика привела к краху "доткомов" (от англ. dot.com - нарицательное название компании, чья бизнес-модель целиком основывалась на работе в рамках сети интернет), а затем и к ипотечному кризису, который перекинулся на глобальную экономику.

Гринспен покинул должность главы ФРС в 2006 году. В феврале 2007 года он предсказал возможную рецессию в начале 2008 года, обвалив национальный фондовый рынок на 3,3%, что на тот момент было вторым по масштабу падением после трагедии 11 сентября 2001 года.