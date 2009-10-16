Курс доллара на ММВБ снизился на открытии на 4 коп.

Доллар ослабел на открытии валютных торгов в пятницу еще на 4 копейки - до 29,40 рубля, евро подрос на 1 копейку - до 43,76 рубля, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..

Первые сделки по доллару расчетами "завтра" прошли в пятницу на уровне 29,40 рубля против 29,44 рубля на закрытии в четверг.

Первые сделки по евро - на отметке 43,76 рубля (43,75 рубля на предыдущем закрытии).