Курс доллара на ММВБ снизился на открытии на 4 коп.
09:20, 16 октября 2009Финансы
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Евро подрос на 1 коп.
Доллар ослабел на открытии валютных торгов в пятницу еще на 4 копейки - до 29,40 рубля, евро подрос на 1 копейку - до 43,76 рубля, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..
Первые сделки по доллару расчетами "завтра" прошли в пятницу на уровне 29,40 рубля против 29,44 рубля на закрытии в четверг.
Первые сделки по евро - на отметке 43,76 рубля (43,75 рубля на предыдущем закрытии).
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