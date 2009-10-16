Сорос: Нынешнее мировые "валютные механизмы" опасны

Инвестор-миллиардер и филантроп Джордж Сорос (George Soros) выразил уверенность в том, что нынешнее "валютные механизмы" могут быть опасны, поэтому мир нуждается в глобальном регулировании, сообщает k2kapital.

Сорос, который руководит хедж-фондом Soros Fund Management и давно заслужил репутацию смелого игрока на валютном рынке, считает необходимым снизить курс доллара США по отношению к китайской валюте для того, чтобы Соединенные Штаты могли обуздать свой бюджетный дефицит. Инвестор уверен, что китайская валюта недооценена, а это влияет на снижение курса доллара против корзины основных мировых валют. Об этом он заявил на мероприятии, организованном журналом Economist на фондовой бирже Нью-Йорка, передает Reuters.

Между тем, недооцененный юань делает китайские товары дешевле для потребителей на зарубежных рынках. Пекин добивается экономического роста в стране, сделав мишенью для своего экспорта потребительские рынки многих стран мира. Национальные производители на этих рынках не могут конкурировать с китайцами, в том числе из-за курсовой разницы.

Сорос отметил, что глобализация финансовых рынков была построена на "ложных представлениях" о том, что они могут быть предоставлены сами себе. По мнению инвестора, в настоящее время необходимы новые глобальные правила для глобальной финансовой системы.