Суслов: В условиях кризиса происходит передел страхового рынка

В условиях кризиса происходит передел страхового рынка в пользу крупных компаний с иностранным капиталом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в беседе с журналистами сообщил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктор СУСЛОВ.

«Многие иностранные компании в условиях кризиса ведут целенаправленную, агрессивную политику, связанную со значительными расходами и захватом львиных долей рынка. То есть идет колоссальный передел страхового рынка Украины, и явно это передел в пользу ведущих компаний с иностранным капиталом», – сказал В.СУСЛОВ.

В то же время он отметил, что пока ряду крупных украинских страховщиков все же удается оказывать компаниям с иностранным капиталом достойное сопротивление.

«Серьезные иностранные компании с иностранным капиталом, предполагаю, возьмут большую часть страхового рынка Украины, но пока им оказывают достойное сопротивление ряд известных украинских компаний. Приятно, что хозяева некоторых из них после обсуждения всех сложностей пошли на реальные шаги и кое-кто даже начал вливать деньги в страховой бизнес, причем довольно большие», – сообщил В.СУСЛОВ.

По его словам, Госфинуслуг неоднократно отмечала необходимость дополнительной капитализации страховых компании в условиях кризиса, и, похоже, акционеры некоторых украинских компаний таки прислушались к рекомендациям регулятора.

«Есть случаи, когда кое-кто сейчас пообещал и 100 млн. (валюту не уточнил – УНИАН) вернуть из оффшоров и влить в свою компанию», – отметил В.СУСЛОВ.

Справка УНИАН. На 1 июля 2009 года в Украине зарегистрировано 477 страховых компаний, в т.ч. СК «life» – 75 компаний, СК «non-life» – 402 компании.

По данным Госфинуслуг, на конец первого квартала текущего года в Украине работало 82 компании с иностранным капиталом. Доля иностранного капитала в уставных фондах страховщиков составляла 26,1%.