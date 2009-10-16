Украина: объем розничного товарооборота уменьшился на 20,7%
10:24, 16 октября 2009Финансы
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Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2009 года уменьшился на 20,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 164 млрд. 964,5 млн. грн.
Падение объема розничного товарооборота, прежде всего, является индикатором роста «теневого» бизнеса. Хотя доля падения действительно связана со снижение доходов населения, т.е. обнищанием населения.
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